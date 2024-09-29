За сутки в зоне СВО сбиты 172 украинских беспилотника

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки в зоне специальной военной операции уничтожили 172 украинских дрона, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

Как сообщили в Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32 503 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 454 танка и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 695 единиц специальной военной автомобильной техники.