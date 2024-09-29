Поиск

За сутки в зоне СВО сбиты 172 украинских беспилотника

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки в зоне специальной военной операции уничтожили 172 украинских дрона, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

Как сообщили в Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32 503 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 454 танка и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 695 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Макеевка в ЛНР

Песков заявил, что определять условия для применения РФ ядерного оружия будут военные

Песков заявил, что определять условия для применения РФ ядерного оружия будут военные

СКР возбудил дело по факту убийства военными ВСУ мирных жителей в Курской области

Мэр Курска сообщил о повреждении многоэтажки от "внешнего воздействия"

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА

Восемнадцать дронов ВСУ уничтожено ночью над Ростовской областью

Несколько подавленных и сбитых БПЛА упало в Воронеже и пригородах

Что произошло за день: суббота, 28 сентября

По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец

РФ осудила убийство лидера "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить боевые действия

РФ осудила убийство лидера "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить боевые действия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });