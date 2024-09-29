Военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", - говорится в сообщении.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки", - заявили в Минобороны.

Также сообщается, что подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово Курской области.

По данным ведомства, нанесены новые удары по резервам ВСУ в районе 16 населенных пунктов Сумской области и по позициям 14 украинских бригад в Курской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.