Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 400 военнослужащих

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 400 военных, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе: танк и восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и девять автомобилей", - говорится в сообщении.

По словам военных, за все время боевых действий на курском направлении потери украинской армии составили: более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 14 артиллерийских орудий.

В Минобороны сообщили, что также были уничтожены: 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны, 18 единиц инженерной и другой техники.

Как заявили в ведомстве, "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".