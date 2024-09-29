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В здании мебельного комбината в Барнауле произошел пожар

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае пожарные ликвидируют возгорание в административном здании "Барнаульского мебельного комбината", сообщает пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"Площадь пожара в Барнауле увеличилась до 6 000 квадратов. Подразделения МЧС России препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

На месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что возгорание произошло в шестиэтажном здании "Барнаульского мебельного комбината".

Алтайский край Барнаул Барнаульский мебельный комбинат МЧС РФ
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