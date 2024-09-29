Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тыс. кв. м

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание в шестиэтажном административном здании "Барнаульского мебельного комбината" локализовано в Алтайском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

"Пожар локализован на площади 6 тыс. 800 кв. метров. Пострадавших нет, работа продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на месте работают 68 сотрудников МЧС и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В связи с пожаром специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю совместно с краевым центром гигиены и эпидемиологии организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. "Осуществляется отбор проб для исследований на содержание предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.