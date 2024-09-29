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Природный пожар уничтожил десять домов в рязанской деревне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Крупные природные пожары ликвидируют в Рязанской области, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС России по региону.

"Сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения природных пожаров в Спасском районе. В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское. На данный момент в результате пожара в н.п. Воскресеновка уничтожено 10 домов, из них 3 дома сезонного проживания, 7 нежилых домов", - отмечает пресс-служба.

К ликвидации пожара привлечено 87 человек 33 единицы техники.

В настоящее время вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров.

Кроме того, в Спасском районе горят около 15 га травы и кустарников около н.п. Деревенское, около 10 га вблизи н.п. Новики.

"За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора, общей площадью более 140 га. (...) Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класс)", - добавили в МЧС.

Губернатор Павел Малков позднее сообщил, что в Спасском районе Рязанской области введен режим ЧС.

"В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в Рязанской области сохраняется пятый класс пожарной опасности. В течение последних трех дней сильный ветер приводит к обрывам линий электропередачи. Сухая трава и листва загораются от искр, ветер быстро разгоняет огонь.

"Все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение ландшафтных пожаров", - добавил губернатор.

Малков сообщил, что постоянно находится на связи с МЧС и главами районов. "Даны поручения по дополнительным мерам безопасности. Ситуацию держим на контроле", - отметил он.

Рязанская область МЧС РФ
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