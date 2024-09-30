Пожар в ЖК "Селигер Сити" полностью потушен
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - МЧС России сообщило о полной ликвидации пожара в жилом доме на севере Москвы.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Москве", - говорится в сообщении в телеграм канале ведомства в понедельник.
В министерстве уточнили, что к тушению привлекались 88 спасателей, было задействовано 27 единиц техники.
Как сообщалось ранее, огонь охватил с 5-го по 8-й этаж дома в ЖК "Селигер Сити" на площади 100 кв. м. Пострадали два человека, в том числе ребенок.