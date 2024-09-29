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Артиллерия ВСУ уничтожила трансформатор подстанции в Энергодаре

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Трансформатор разрушен на подстанции "Радуга" в Энергодаре (Запорожская область) после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщили в воскресенье представители Запорожской АЭС.

"Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет", - сказано в телеграм-канале станции.

Уточняется, что подача электроэнергии в город находится под контролем, Энергодар запитан.

Всего в Энергодаре две подстанции - "Луч" и "Радуга", они уже подвергались атаке минувшим летом - об обстреле подстанции "Луч" власти города сообщали 19 июля, "Радуги" - 21 июня и 3 июля.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Подача электроэнергии на ЗАЭС осуществляется через подстанцию "Заря", ее 20 сентября атаковали с помощью дрона. Также станция получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1".

Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы 11 августа.

ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар Запорожская область
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