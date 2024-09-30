Поиск

В Энергодаре инспекторам МАГАТЭ показали последствия удара по подстанции "Радуга"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Энергодаре инспекторам МАГАТЭ показали последствия обстрела ВСУ подстанции "Радуга", сообщает телеграм-канал Запорожской АЭС.

Удар артиллерии по подстанции был нанесен 29 сентября, там разрушился трансформатор. Обошлось без пострадавших.

На самой ЗАЭС ситуация под контролем.

"На данный момент на Запорожской АЭС нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений", - сказано в сообщении.

Всего в Энергодаре две подстанции - "Луч" и "Радуга", они уже подвергались атаке минувшим летом - об обстреле подстанции "Луч" власти города сообщали 19 июля, "Радуги" - 21 июня и 3 июля.

ЗАЭС МАГАТЭ Энергодар Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в США из-за урагана "Хелен" увеличилось до 117 человек

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 сентября

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех вариантов гриппа

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Мишустин в понедельник отправится на переговоры с руководством Ирана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });