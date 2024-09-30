В Энергодаре инспекторам МАГАТЭ показали последствия удара по подстанции "Радуга"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Энергодаре инспекторам МАГАТЭ показали последствия обстрела ВСУ подстанции "Радуга", сообщает телеграм-канал Запорожской АЭС.

Удар артиллерии по подстанции был нанесен 29 сентября, там разрушился трансформатор. Обошлось без пострадавших.

На самой ЗАЭС ситуация под контролем.

"На данный момент на Запорожской АЭС нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений", - сказано в сообщении.

Всего в Энергодаре две подстанции - "Луч" и "Радуга", они уже подвергались атаке минувшим летом - об обстреле подстанции "Луч" власти города сообщали 19 июля, "Радуги" - 21 июня и 3 июля.