Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 82 га

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают тушение низового лесного пожара в территории Селивановского участкового лесничества в Ростовской области, который начался после падения БПЛА, сообщает Департамент лесного хозяйства по ЮФО в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Крупный лесной пожар в Ростовской области по состоянию на сегодня, 29 сентября на 17:00 мск распространился на площади 82 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении лесного пожара участвуют 90 человек и 43 единиц техники, также привлекался вертолет Ми-8 МЧС России, который совершил 11 сбросов общим объемом 44 тонны.

Ранее сообщалось, что из-за падения БПЛА в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар на площади 20 га. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 мск введен режим ЧС.