В Ростовской области локализовали лесной пожар, начавшийся из-за дрона

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Милютинском районе Ростовской области пожар в Селивановском лесничестве локализовали на площади 215 га, сообщил телеграм-канал Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

Этот лесной пожар начался 29 сентября после падения БПЛА. Сначала его площадь составляла 20 га. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 воскресенья введен режим ЧС.

Днем в понедельник также локализовали лесной пожар в Шолоховском лесничестве (Шолоховский район) на площади 46,3 га. Там пожар начался 29 сентября днем, а с 21:00 по Москве там был веден режим ЧС муниципального уровня.