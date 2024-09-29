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Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Краснодаром

Один человек погиб, пятеро пострадали

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае произошло столкновение рейсового автобуса с грузовиком, водитель автобуса погиб, пять пассажиров, включая троих детей, получили травмы, сообщает МЧС России в воскресенье.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар под Краснодаром. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание на 35 квадратных метрах. Предварительно, водитель автобуса погиб (...) По уточненной информации, травмы получили 5 человек, в том числе 3 ребенка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.

По данным оперштаба Кубани, на месте также задействованы 12 бригад скорой помощи.

"Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу", - уточнили в штабе.

По информации МЦУ Краснодара, междугородний автобус двигался из Ставрополя в кубанскую столицу. Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с последующим возгоранием.

Краснодар МЧС России
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