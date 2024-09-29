В ДТП под Краснодаром погиб водитель грузовика

25 человек пострадали

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Краснодаром погиб водитель фуры, 17 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщает краснодарский Муниципальный центр управления в воскресенье.

"Междугородний автобус двигался из Краснодара в Ставрополь. Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием. (...) Погиб водитель грузовика", - говорится в сообщении.

Гибель водителя грузовика подтвердило МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что погиб водитель автобуса, который, по последним данным, числится пострадавшим.

"По состоянию на 21:25: 4 человека - ККБСМП. Всего пострадавших 17 человек из них 3 детей", - проинформировали в МЦУ Краснодара, ранее сообщалось о 25 пострадавших.

По информации центра, на месте работают 12 бригад скорой медицинской помощи - "медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации".

В МЦУ уточнили, что в автобусе находились 49 человек - болельщики гандбольной команды.

Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту ДТП, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.