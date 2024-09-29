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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром выросло до 29 человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число пассажиров, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе под Краснодаром, увеличилось до 29 человек, сообщает пресс-служба главка МВД России по региону в воскресенье.

"По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар - граница Ставропольского края" поступило в полицию в 19:45 по Москве. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

В момент ДТП в автобусе, который выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящий автобус. В результате ДТП погиб водитель фуры, уточнили в ведомстве.

Ранее краснодарский Муниципальный центр управления сообщал о 17 пострадавших, включая троих детей.

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