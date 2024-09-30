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МЧС РФ проведет 2 октября проверку систем оповещения во всех регионах

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет в среду масштабную проверку систем оповещения населения по всей стране, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. (...) 2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - добавили в МЧС.

МЧС РФ
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