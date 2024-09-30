Ученые РФ изучат данные о поступлении вод с АЭС "Фукусима-1" в Охотское море

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Дальневосточные ученые изучат данные о поступлении вод с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Охотское море с учетом полученных в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Профессор Гагаринский" в акваторию Курил и юг Охотского моря, сообщил Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН в понедельник.

"Модельные расчеты указывают на начавшееся поступление вод от АЭС "Фукусима-1" в Охотское море. Поэтому задача экспедиции состояла в оценке вклада в распределение трития речных вод и вод, поступающих с ветвями и вихрями Куросио из района АЭС, более тщательном исследовании южной части Охотского моря и акватории Курильских островов, являющейся важнейшей рыболовной зоной России", - говорится в сообщении института.

Лабораторные анализы первых проб воды, полученные в предыдущей экспедиции в июне-июле на НИС "Академик Опарин", показали незначительное повышение относительно фона содержания трития в районе Южных Курил. Кроме влияния вод, поступающих из района АЭС "Фукусима-1", это может объясняться и воздействием охотоморских вод, которые, в свою очередь, находятся под влиянием стока реки Амур, в водах суши содержание трития в несколько раз больше, чем в океане, отмечают ученые.

Во время второй экспедиции ученые отобрали 58 проб воды на содержание трития в 35 точках, начиная от северо-восточного шельфа острова Сахалин, где влияние Амура наиболее заметно, до "вихря-накопителя" к юго-востоку от острова Симушир, в котором, по модельным данным, отмечалась наибольшая концентрация "фукусимских" вод, захваченных в зоне смешения ветвей Куросио и Ойясио.

В районе пролива Фриза и южной части Охотского моря отбор проведен в тех же точках, что и в июне-июле. Это позволит оценить динамику изменения концентрации трития. Отбор проб был также проведен в Японском море по маршруту следования.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В августе прошлого года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.

Как сообщалось, в июне-июле проведена научная экспедиция на НИС "Академик Опарин" по оценке содержания радионуклидов в Тихом океане в связи с продолжающимся сливом вод с аварийной АЭС "Фукусима-1". Выявленное по итогам экспедиции превышение содержания трития в морской воде не представляет угрозы, сообщили тогда в ТОИ ДВО РАН.