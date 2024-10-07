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В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"

В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"
Первая миссия МАГАТЭ по отбору проб морской воды вокруг АЭС Фукусима-1
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Специалисты МАГАТЭ прибыли в Фукусиму для проверки безопасности сброса в море очищенных от радиации сточных вод на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", сообщает в понедельник Associated Press.

Команда МАГАТЭ возьмет образцы воды на АЭС, а также - морской воды близ станции. Кроме того, специалисты проверят на наличие опасных веществ рыбу на рынке недалеко от города Иваки (префектура Фукусима). Также члены МАГАТЭ посетят национальную лабораторию близ Токио и встретятся с официальными лицами.

По заявлениям Японии, запущенный в августе 2023 года сброс сточных вод осуществляется под контролем МАГАТЭ в соответствии с международными стандартами.

Китай, в свою очередь, ввел запрет на импорт морепродуктов из Японии. В сентябре же Китай заключил соглашение с Японией, согласно которому он ослабит ограничения на импорт японских морепродуктов. Пекин также войдет в состав комиссии МАГАТЭ, осуществляющей контроль за безопасностью сброса вод.

Авария на АЭС Фукусима-1 произошла в 2011 году из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и цунами. Авария привела к выбросу большого количества радиации и накоплению на АЭС радиоактивной воды.

МАГАТЭ Фукусима-1 Фукусима Япония
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