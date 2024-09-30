Генерирующим компаниям предложат механизм одностороннего отказа от модернизации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ассоциации "НП "Совет рынка" утвердил механизм одностороннего отказа от проектов модернизации со стороны генерирующих компаний, соответствующая правка, принятая на заседании 24 сентября, размещена на сайте ассоциации.

Как объяснил собеседник "Интерфакса" на энергорынке, компании могут обратиться по этому вопросу в Минэнерго, после его рассмотрит уже профильная правкомиссия, а правительство затем вынесет решение. При этом штраф для компаний будет сокращаться в зависимости от года начала поставки.

В "Совете рынка" подтвердили информацию о согласовании механизма отказа. В ассоциации также отметили, что "величина денежной суммы за отказ от поставки мощности данного генерирующего оборудования по договорам на модернизацию будет определяться с понижающим коэффициентом относительно величины, определяемой для прочего генерирующего оборудования".

"Для проектов с запуском до 2026 года размер штрафов снизится до 45% от первоначальной величины, после 2026 года - до 30%", - сообщили в ассоциации.

Поправка начнет действовать после вступления в силу соответствующего постановления правительства (сейчас, по данным regulation.gov.ru, оно находится на этапе оценки регулирующего воздействия).

В прошлом году сообщалось, что Минэнерго рассматривало обращения от энергокомпаний о потенциальном отказе от 17 уже отобранных проектов модернизации общей мощностью 2130 МВт. Бывший министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что "проблема непростая, нужно договариваться с потребителями". "Если отказываться, то, скорее всего, со штрафом 45-30% в зависимости от разных проектов. Потому что так нельзя, это жесткие правила", - говорил он.

Как говорил директор департамента Минэнерго Андрей Максимов, основные причины отказов - непоставки оборудования и рост его стоимости.

Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 году. По ее условиям в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии, что обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

"Системный оператор" еще в 2022 году ожидал переносы сроков ввода проектов модернизации ТЭС на фоне проблем с оборудованием. Весной 2023 года "Системный оператор" оценивал в 12,3 ГВт общую мощность проектов модернизации, перенесенных в пределах одного года. Больше чем на год были отложены шесть проектов мощностью почти 2 ГВт.

В 2022 году ассоциация "Совет рынка" уже принимала ряд изменений в нормативные документы, направленные на поддержку компаний электроэнергетики, в их числе перенос ввода проектов без штрафов на год. Предполагалось, что эта мера будет временной.