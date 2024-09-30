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Почти 1,5 тысячи фишинговых сайтов заблокированы в РФ за прошлую неделю

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - За прошедшую неделю Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заблокировал почти 1,5 тысячи фишинговых ресурсов.

"В период с 23 по 29 сентября 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 1496 фишинговых ресурсов", - говорится в сообщении на сайте центра в понедельник.

Там отмечается, что также были заблокированы четыре сайта, на которых распространялось вредоносное ПО.

Кроме того, уточняется в сообщении, были выявлены и устранены 193 нарушения маршрутизации трафика со стороны 119 организаций.

"Отразили 230 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, промышленного секторов, топливно-энергетического комплекса и операторов связи. Максимальная зафиксированная DDoS-атака за указанный период достигла мощности 343,42 Гбит/с и до 31,78 миллионов пакетов в секунду (п/с). Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 45 часов и 46 минут", - говорится в сообщении.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) создан на базе подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Роскомнадзор
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