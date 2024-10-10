В РКН просят не использовать для проверки блокировок некорректно работающие сервисы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора попросил не использовать некорректно работающие сервисы проверки доступности ресурсов в России, сообщает РКН.

"В связи с появлением информации о доступности ресурсов со ссылкой на данные сервиса isitblockedinrussia.com специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования предупреждают, что сервис не предоставляет достоверную информацию о доступности интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работа сервиса основана на проверке данных только в Едином реестре запрещенной к распространению информации.

"Доступ к запрещенным интернет-сервисам также может ограничиваться в рамках оперативного централизованного реагирования на угрозы, согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12 февраля 2020 года", - напомнили в РКН.

ЦМУ ССОП создан в рамках реализации законодательства о суверенном рунете на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в России независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ РКН может осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП