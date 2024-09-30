И.о. зампремьера Башкирии Марзаев стал фигурантом дела о взятке в 37 млн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - И.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев подозревается в получении взятки в размере 37 млн рублей от коммерсантов за содействие в заключении госконтрактов на строительство дорог, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала она.

По версии следствия, "Марзаев получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог".

"Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан", - установили в СК.

Дело расследует главное следственное управление СКР.

Ранее 29 сентября пресс-служба кабинета министров Башкирии сообщила, что в здании правительства проводятся следственные действия. Региональные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о задержании Марзаева.

Марзаев до ноября 2019 года занимал должность начальника инспекции ФНС по городу Домодедово Московской области, переехал в Башкирию в ноябре 2019 года, став руководителем башкирского ГКУ "Управление дорожного хозяйства".

В марте 2020 года он занял пост министра транспорта, затем работал помощником главы республики, в 2021 году исполнял обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, в 2022 году обязанности заместителя премьер-министра регионального правительства.