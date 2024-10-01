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Суд в Москве арестовал и.о. зампреда правительства Башкирии по делу о коррупции

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева, задержанного по уголовному делу о получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Срок ареста чиновнику установлен до 30 ноября.

Марзаеву, как сообщалось, вменяется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). О его задержании стало известно накануне. К настоящему моменту ему уже предъявлено обвинение, уточнили в суде.

Как заявили в Следственном комитете России, по данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог.

Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Башкирии, сообщили в СКР.

Башкирия Алан Марзаев Москва Басманный суд
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