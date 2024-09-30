Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову

Алексей Дюмин и Денис Мантуров (слева направо) Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин включил в состав членов Совбеза РФ своего помощника Алексея Дюмина, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Указ о внесении изменений в состав Совбеза РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав в качестве членов Совета безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ, Линец А.Л. - начальник ГУСПа, Мантуров Д.В. - первый заместитель председателя правительства РФ, Скворцова В.И. - руководитель ФМБА России", - говорится в указе.

Из состава при этом, согласно документу, исключается Владимир Якушев.