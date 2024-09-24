Владимир Якушев освобожден от должности полпреда президента РФ на Урале

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Владимир Путин своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Указ от 24 сентября вступил в силу со дня его подписания.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Якушев работал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе на протяжении почти четырех лет. Он был назначен на этот пост в ноябре 2020 года. С июня 2024 года совмещал ее с должностью временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия".

До назначения полпредом являлся министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а до этого - вице-губернатором, а затем и губернатором Тюменской области, мэром Тюмени. Кроме того, работал на различных позициях в ОАО "Запсибкомбанк".

Учился в Тюменском государственном университете по специальностям "Правоведение" и "Финансы и кредит". Имеет степень кандидата экономических наук.