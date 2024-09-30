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Минфин предложил ограничить регионам размещение бюджетных кредитов на депозитах в банках

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Регионы, получившие бюджетный кредит из федерального бюджета (за исключением кредитов на инфраструктурные проекты и некоторых других случаев), с 2025 года не смогут размещать бюджетные средства на банковских депозитах на срок более чем на один месяц, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Законопроект № 727327-8 содержит поправки к Бюджетному кодексу.

Как следует из законопроекта, предлагается установить, что в 2025 году регион, получивший бюджетный кредит из федерального бюджета, не вправе будет размещать средства бюджета региона на банковских депозитах на срок, превышающий один месяц. В документе предусмотрены исключения: это бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов; специальные казначейские кредиты (на срок до 15 лет, по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения); случаи реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.

Минфин Госдума
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