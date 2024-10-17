Законопроект об особенностях исполнения бюджета в 2025 году прошел I чтение

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки к Бюджетному кодексу, которые устанавливают особенности исполнения и определенные ограничения в рамках бюджетного процесса в 2025 году.

Правительство внесло законопроект № 727327-8 в палату 30 сентября вместе с проектом трехлетнего бюджета.

Поправки предусматривают, что если в 2025 году правительство примет решение о безвозмездной передаче государственной корпорации (или государственной компании - такой статус сейчас только у "Автодора") активов, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, получатель должен перечислить в бюджет денежные средства в размере 50% рыночной стоимости вносимых активов. Эта поправка инициирована в целях обеспечения интересов казны и во исполнение перечня поручений президента от 15 марта 2024 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Рыночная стоимость обращенного в госсобственность актива перед его внесением в госкорпорацию будет определяться на основании отчета независимого оценщика. Деньги в казну новый владелец актива должен будет перечислить в течение трех месяцев со дня поступления актива в собственность.

В собственность государства в результате судебных решений в 2023-2024 годах перешел целый ряд активов, включая крупные промышленные предприятия. Их продажа может стать заметным источником пополнения бюджета, говорил ранее "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, принятый в первом чтении законопроект предлагает установить, что нарушение регионом условий предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета на инфраструктурные проекты влечет увеличение в 2025 году размера платы за пользование указанным бюджетным кредитом в два раза - с 3% до 6% годовых. Комитет по бюджету Госдумы в своем заключении отметил, что данное предложение может быть применено только к инфраструктурным бюджетным кредитам, которые будут предоставляться с 2025 года, в связи с чем соответствующие положения законопроекта должны быть уточнены ко второму чтению.

Также предлагается продлить возможность выдачи государственных кредитов, которые не входят в программу финансовых и экспортных кредитов, за счет общего объема бюджета или уменьшения остатка средств.

Законопроектом продлевается норма, по которой регионы и муниципальные образования могут превышать ограничения по государственному долгу и дефициту бюджета, если средства направляются на мероприятия по предотвращению негативного влияния геополитической и экономической ситуации на экономику, финансирование работы органов власти, связанных с дополнительными мерами в области обороны и безопасности, включая социальную поддержку граждан, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий, включая помощь людям, потерявшим жилье.