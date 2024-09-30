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Правительство сможет увеличить расходы из резерва в 2024 году на 1,5 трлн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство хочет получить право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в уже действующий закон о бюджете текущего года.

Проект соответствующих изменений в закон "О внесении изменений в статьи 966 и 2201 Бюджетного кодекса РФ и отдельные законодательные акты, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2024 году" был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Предлагается установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году правительство вправе принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований своего резервного фонда на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения изменений в закон о бюджете.

Законопроект, как отмечается в пояснительной записке к нему, подготовлен для обеспечения возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные президентом.

"Законопроектом в целях финансового обеспечения мероприятий, отражающих приоритеты государственной политики, предлагается установить возможность увеличения в 2024 году общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн рублей", - говорится в записке. Выделение допрасходов планируется обеспечить посредством принятия правительством решений об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда. Это позволит правительству в случае необходимости до конца 2024 года оперативно реагировать на возникающие риски, отмечается в документе. Размер дефицита федерального бюджета по итогам 2024 года прогнозируется в пределах 2% ВВП, говорится в нем.

Законом о бюджете на 2024 год предусмотрен дефицит 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2025-2027 годы, внесенному в Госдуму в понедельник, содержится более высокая оценка дефицита - 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы ожидаются в размере 24,8 трлн рублей, изначально они планировались в сумме 23,56 трлн рублей, весной были повышены до 24,077 трлн рублей.

Правительство Госдума
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