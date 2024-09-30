Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2025-2027 годы

Он предполагает выделение 37,5 млрд руб. на поддержку демографических программ

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект "О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы". Распоряжение о его внесении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5% ВВП в 2027 году (на 2,5 п.п. относительно 2024 года), сообщила пресс-служба кабмина.

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который подразумевает, что в 2025-2027 годах экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5-2,8% ВВП.

Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году - 41,8 трлн рублей, в 2027-м - 43,2 трлн рублей. Расходы запланированы на уровне 41,5 трлн рублей, 44 трлн рублей - в 2026 году, 45,9 трлн рублей - в 2027-м.

Основными источниками финансирования дефицита в 2025-2027 годах будут выступать государственные заимствования. Ранее Минфин сообщал, что валовый объем привлечения средств в 2025 году ожидается в размере 4,8 трлн рублей, в 2026 году - 5,1 трлн рублей, в 2027 году - 5,3 трлн рублей соответственно. В результате государственный долг вырастет с 15% ВВП в 2023 году до 18% ВВП по итогам 2027 года - останется на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП.

В бюджете на финансирование 19 национальных проектов предусмотрено более 18 трлн рублей на три года. В течение шести лет по линии федерального бюджета предусматривается более 40 трлн рублей.

Поддержка демографических программ

Правительство РФ при формировании нового проекта трехлетнего бюджета исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, также сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025-2027 годы в проекте бюджета предусмотрено свыше 4 трлн рублей. Более 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 млрд рублей на три года - на субсидии по обеспечению жильем молодых семей.

Около 37,5 млрд рублей предполагается выделить на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости.

Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

На помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 130 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства.