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РЖД открыли движение по новому разъезду на перегоне БАМа в Хабаровском крае

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" (РЖД) открыли движение по новому разъезду на перегоне БАМа Баджал - Джамку в Хабаровском крае, сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО РЖД).

Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Отмечается, что при модернизации участка применялись специальные технологии, обеспечивающие высокую надежность железнодорожной инфраструктуры в сейсмически активном районе.

После завершения модернизации линии Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре, на которой расположен перегон Баджал - Джамку, ее провозная способность к концу 2024 года увеличится до 49 млн тонн.

РЖД Хабаровский край БАМ
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