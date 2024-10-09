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РЖД объединили смежные перегоны и закрыли разъезд Тангомен на БАМе в Приамурье

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Поезда начали ходить по второму пути на участке Камнега-Дугда Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщило ОАО "РЖД".

Строители проложили двухпутные вставки на участках Камнега-Тангомен и Тангомен-Дугда в Амурской области. Новая инфраструктура позволила отказаться от разъезда Тангомен и объединить смежные перегоны в один – длиной 29 км.

Всего рабочие уложили почти 5 км пути, четыре стрелочных перевода и возвели три моста.

Дальневосточная железная дорога (структура РЖД) со своей стороны сообщает, что участок расположен на обводненной территории, рядом с реками Камнега и Тангомен. Для защиты путей от паводковых вод насыпь в некоторых местах пришлось поднять до 4 метров, обустроить водоотводные канавы и контрбанкеты.

С учетом высокой сейсмической активности в этом районе при строительстве применялись специальные методы по укладке земляного полотна. Мосты укреплены сейсмоустойчивыми элементами – демпферами и боковыми упорами.

Модернизация линии Улак-Февральск, на которой находится участок Камнега-Дугда, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 50 млн тонн.

РЖД БАМ Приамурье
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