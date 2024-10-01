Российско-белорусский товарооборот вырос в январе-июле до 2,355 трлн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Ереване на "полях" Евразийского экономического форума (ЕЭФ) с председателем Совета министров Белоруссии Романом Головченко.

Как отметил Мишустин, правительства двух стран ведут активную работу по исполнению поручений и договоренностей, которые дали президенты.

"Ускоряем работу во всем основным направлениям, - сказал он. - Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества".

По словам премьер-министра России, в январе-июле товарооборот двух стран "вырос до 2 355 млрд российских рублей".

Он отметил, что Союзное государство "выступает локомотивом интеграции", и многие его успехи могут быть использованы и в Евразийском экономическом союзе.

Мишустин попросил передать от президента России самые наилучшие пожелания белорусскому лидеру.

Головченко отметил, что товарооборот двух стран вырос на 8,5%, однако скромный масштаб этой цифры объясняется серьезным скачком взаимной торговли год назад.

"В процентах это выглядит как 8,5% мы прибавили в товарообороте, - сказал белорусский премьер. - Но это на фоне, вы помните, такого серьезного скачка в прошлом году". "Эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно и кооперация во всех сферах дает свой позитивный результат", - подчеркнул он.

"Ключевые направления - промышленная кооперация, технологический суверенитет и импортонезависимость", - сказал Головченко, добавив, что реализуется целый ряд совместных программ для импортозамещения.