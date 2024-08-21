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Товарооборот Белоруссии и РФ в I полугодии вырос на 6,4%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Товарооборот Белоруссии и России в январе-июне 2024 года составил $25,1 млрд, увеличившись на 6,4%, сообщил заместитель председателя Белстата Тимофей Жигарев на пресс-конференции в среду.

По его данным, за полугодие белорусский экспорт в РФ вырос на 0,4%, до $12,6 млрд.

Таким образом, по итогам первого полугодия для Белоруссии в торговле с РФ сформировалось положительное сальдо в $100 млн.

Представитель Белстата отметил, что на долю обрабатывающей промышленности приходится 97% белорусского экспорта в РФ. "Мы увеличили объемы экспорта пищевой продукции - рост отмечается на 8,4%, также вырос экспорт вычислительной, электронной и оптической аппаратуры на 13,1%, транспортных средств и оборудования на 5,3%", - сказал Жигарев.

В целом экспорт белорусских товаров за полугодие вырос на 4,2% и составил $20 млрд, добавил он.

В 2023 году объем взаимной торговли между Белоруссией и Россией вырос на 6%, до $53 млрд.

Белоруссия РФ
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