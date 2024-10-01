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В селе на Кубани после падения дрона 29 сентября отремонтируют три дома

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае власти пообещали помочь жителям села Шабельское Щербиновского района в восстановлении и ремонте домов, пострадавших после падения БПЛА в ночь на 29 сентября, сообщает оперативный штаб Кубани.

"В селе Шабельском прошла встреча заместителей главы муниципалитета с жителями домовладений, пострадавших при падении беспилотника. В населенном пункте наиболее серьезно пострадал один дом, также по результатам обследования зафиксированы повреждения еще двух домовладений", - говорится в сообщении.

Жильцам пообещали помочь с закупкой стройматериалов для ремонта.

По информации администрации района, в домах были повреждены окна, а также хозяйственные постройки и навес во дворе одного из домовладений.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на 29 сентября в селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался: от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия нет.

Вениамин Кондратьев Шабельское Щербиновский район Краснодарский край Кубань
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