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Предотвращена атака украинского БПЛА на гражданские объекты в Краснодарском крае

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Предпринята попытка ВСУ атаковать беспилотником гражданские объекты в селе Шабельское Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался - от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", - написал губернатор, добавив, что никто не пострадал.

Краснодарский край БПЛА ВСУ
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