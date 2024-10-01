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Путин поручил наделить ЦБ полномочиями по ограничению доли рискованных автокредитов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих наделение Банка России полномочиями по ограничению доли рискованных автокредитов в общем объеме выдаваемых ссуд.

Соответствующее поручение дано по итогам совещаний по экономическим вопросам в августе 2024 года.

Срок исполнения поручения - 1 января 2025 года.

ЦБ отмечал расширение практики предоставления банками нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во II квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов.

В II квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% (необеспеченных потребительских кредитов - только 12%). При этом экономическая роль залога несущественна: нецелевые кредиты под залог транспортного средства по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными. Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) по ним составляет 27% (28% по кредитам наличными, 21% по автокредитам), а доля кредитов с просроченными платежами свыше 30 дней на 3-й месяц жизни кредита - 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам). Таким образом, оформление залога в виде транспортного средства позволяет отдельным банкам снижать регулятивную нагрузку, так как такие кредиты не включаются в расчет макропруденцильных лимитов. При этом данные банки берут на себя повышенные риски, обусловленные высоким уровнем ПДН заемщика.

Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж, Банк России повышает с 1 ноября 2024 года макропруденциальные требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой.

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