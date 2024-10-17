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ЦБ РФ может получить право ограничивать выдачу автокредитов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует получить полномочия ограничивать долю выдач рискованных автокредитов, вопрос введения макропруденциальных лимитов для корпоративных кредитов пока обсуждается, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В начале октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ предусмотреть возможность наделения Банка России полномочиями ограничивать долю рискованных автокредитов.

В РоссииПутин поручил наделить ЦБ полномочиями по ограничению доли рискованных автокредитовЧитать подробнее

"Что касается автокредитов, действительно, речь идет о введении макропруденциальных лимитов, которые у нас действуют в других сферах розничного кредитования", - сказала она.

"Что касается макропруденциальных лимитов в корпоративном кредитовании, мы продолжаем на экспертном уровне пока обсуждать целесообразность этого введения, а если целесообразно, как могло бы это выглядеть", - добавила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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