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Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника, сообщает российское военное ведомство во вторник.

"Командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности", - сказано в сообщении.

Мордвичев доложил министру обороны, что "на красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населенных пунктов".

"Всего - около 130 квадратных километров. Взято в плен 73 военнослужащих ВСУ", - заявил военачальник, слова которого приведены в сообщении.

По данным ведомства, Белоусов "высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Центр", а также вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды".

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
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