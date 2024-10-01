Один человек погиб в результате удара ВСУ по запорожской библиотеке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое пострадали после удара ВСУ по библиотеке в Каменке-Днепровской (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Зафиксировано попадание в городскую библиотеку, где находились сотрудники и посетители. На месте проходят поисково-спасательные работы и разбор завалов. На данный момент известно об одном погибшем, еще одна сотрудница и посетитель получили ранения разной степени тяжести", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, детей в момент обстрела в библиотеке не было, добавил губернатор.

По его данным, обстрел города идет с использованием реактивной артиллерии. Работает ПВО.