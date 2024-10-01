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На Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение по резервной линии 330 кВ нарушено на Запорожской АЭС, сообщили представители станции во вторник.

"На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1", - сказано в телеграм-канале станции.

Уточняется, что ЗАЭС получает электроэнергию по основной линии 750 кВ "Днепровская", угрозы нарушения пределов и условий безопасности в данный момент нет, подчеркнули представители станции. Причины отключения не сообщаются.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1".

Предыдущий раз об отключении линии "Ферросплавная-1" сообщалось 2 сентября. Подачу электроснабжения возобновили 5 сентября.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
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