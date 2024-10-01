Дума приняла в I чтении проект о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об ответственности за опасное вождение.

Законопроектом (644297-8), предложенным группой депутатов и сенатором от ЛДПР, предлагается дополнить КоАП РФ статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении.

Как сообщал ранее автор проекта закона Ярослав Нилов в своем телеграм-канале, штрафы за опасное вождение таким образом составят от трех до пяти тысяч рублей вплоть до лишения прав на срок от одного до трех месяцев за повторное правонарушение.

Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку ужесточения ответственности за повторные случаи опасного вождения.

"Комитет в своем заключении предлагает доработать инициативу ко второму чтению и повысить ответственность за повторное правонарушение. Считаем, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность", - сказал Володин ранее журналистам.

По его мнению, "ситуация сама об этом говорит: число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысяч, погибло 14,5 тыс. человек - рост за год составил 2,3%, ранено 166,5 тыс. человек, что на 4,3% выше, чем годом ранее".