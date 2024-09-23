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Думский комитет поддержал законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

Думский комитет поддержал законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к принятию в первом чтении законопроект об ответственности за опасное вождение.

Законопроект № 644297-8 в июне в палату внесли группа депутатов и сенатор от ЛДПР. Они предлагают дополнить КоАП статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении.

Правительство в отзыве ранее отмечало, что в законопроекте отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой частью 1 статьи 12.38 КоАП. При этом в кабинете министров попросили учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

Как сообщал ранее автор проекта Ярослав Нилов, за опасное вождение предлагаются штрафы от трех до пяти тысяч рублей вплоть до лишения прав на срок от одного до трех месяцев за повторное правонарушение.

ЛДПР Правительство Ярослав Нилов Госдума
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