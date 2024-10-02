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Шесть дронов ВСУ сбили за ночь над Белгородской областью

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нейтрализовали шесть украинских дронов над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших мирных жителях из-за атаки украинского дрона на село Тишанка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Минобороны
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