Шесть дронов ВСУ сбили за ночь над Белгородской областью

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нейтрализовали шесть украинских дронов над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших мирных жителях из-за атаки украинского дрона на село Тишанка.