Поиск

Три украинских дрона сбиты над Курской и Белгородской областями

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные около 13:50 и 14:10 уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ в среду.

В РоссииШесть дронов ВСУ сбили за ночь над Белгородской областьюЧитать подробнее

Около 13:50 "дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще один украинский дрон был уничтожен около 14:10 над Курской областью.

Ранее министерство сообщало об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью.

Минобороны РФ Белгородская область Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Уральские авиалинии" разъяснили, как организуют рейсы в Дубай

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

СКР возбудил уголовное дело против зампреда "Яблока" Льва Шлосберга

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

В псковской квартире зампреда "Яблока" Льва Шлосберга прошел обыск

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });