Три украинских дрона сбиты над Курской и Белгородской областями

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные около 13:50 и 14:10 уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Около 13:50 "дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще один украинский дрон был уничтожен около 14:10 над Курской областью.

Ранее министерство сообщало об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью.