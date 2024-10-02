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"Азимут" отменил рейсы в Тель-Авив и Дубай на 2 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив и Дубай по рекомендации Росавиации, сообщает пресс-служба компании.

""Азимут" информирует об отмене рейса Минеральные Воды - Дубай/Дубай - Минеральные Воды, а также Сочи - Тель-Авив/Тель-Авив - Сочи с датой вылета 2 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты: им доступен вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилетов.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения в связи с угрозой безопасности полетов.

Ранее во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства для самолетов. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии неба.

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100. В 2023 году компания перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 21% больше, чем в 2022 году.

Азимут Дубай Израиль Тель-Авив ОАЭ
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