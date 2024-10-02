Российские туроператоры не отмечают массовых аннуляций туров на Ближний Восток

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы интересуются условиями аннуляций туров из-за обострения арабо-израильского конфликта, однако массовых отказов нет, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

"Поступают обращения по условиям аннуляции туров, но нельзя сказать, что мы наблюдаем какой-то всплеск отказов. 50-60% перевозки на Ближний Восток выполняют арабские перевозчики, а многие из них уже сегодня возобновили полеты в воздушном пространстве Ирана, рейсы осуществляются по расписанию. Пока российские перевозчики наблюдают за ситуацией и прислушались к рекомендациям Росавиации", - сказал он.

По его словам, часть рейсов российских перевозчиков либо отменены, либо для них увеличено время в полете за счет облетов воздушного пространства стран, участвующих в конфликте.

"Если не будет эскалации, то российские авиакомпании возобновят полеты на Ближний Восток по своим обычным маршрутам", - сказал Мурадян.

По словам эксперта, спрос на отдых в странах Ближнего Востока находится на высоком уровне, многие туроператоры почти распродали туры на ноябрьские праздники.

"Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация к ноябрьским праздникам уже нормализовалась. В остальном продолжаем следить за развитием событий", - заключил он.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак закрывали воздушное пространствл для самолетов. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии неба.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения в связи с угрозой безопасности полетов. Утром 2 октября ведомство смягчило ограничения.