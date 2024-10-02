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Вторая за последние семь лет сверхмощная вспышка произошла на Солнце

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сверхмощная вспышка уровня Х7.1 зафиксирована на Солнце в ночь на среду, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю", - говорится в сообщении, размещенном на сайте лаборатории.

Более мощный взрыв уровня X8.7 за последние семь лет регистрировался только один раз в мае 2024 года, отмечается на сайте.

"Активный центр, в котором произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще около 5 суток", - сообщается на сайте лаборатории.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

РАН Солнце
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