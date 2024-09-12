Российские ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце в четверг

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мощная вспышка класса Х и три сильные вспышки класса М зафиксированы на Солнце в четверг, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

"12 сентября в 12:43 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.3 (S16E87) продолжительностью 20 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении на сайте института.

Также были зарегистрированы три вспышки класса М, которые сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. По данным института, первая вспышка произошла в 03:12 по Москве и длилась 39 минут, вторая - в 07:04, третья вспышка продолжительностью 25 минут была зарегистрирована в 09:18.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.