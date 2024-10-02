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Берлин пока не запрашивал разговор на фоне сообщений о планах Шольца позвонить Путину

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ФРГ пока не запрашивала разговор с Москвой, но президент РФ был и остается открытым для диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не запрашивал", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, запрашивал ли Берлин контакты с Москвой в свете сообщений немецких СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует перед саммитом "большой двадцатки" разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он был и остается абсолютно открытым для диалога", - подчеркнул Песков.

По его словам, с момента последнего разговора двух лидеров в декабре 2022 года между ними не было контактов.

"Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин Олаф Шольц Германия
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