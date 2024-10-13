Песков заявил, что со стороны Берлина не было предложений о переговорах Шольца с Путиным
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Никаких предложений о проведении телефонных переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным не поступало, Москва неоднократно заявляла о своей открытости для диалога, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", - сказал он.
Так Песков ответил на вопрос, поступал ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным.
Ранее в СМИ была информация со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок, что президент РФ в эти дни не готов говорить с канцлером.