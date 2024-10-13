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Песков заявил, что со стороны Берлина не было предложений о переговорах Шольца с Путиным

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Никаких предложений о проведении телефонных переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным не поступало, Москва неоднократно заявляла о своей открытости для диалога, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", - сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, поступал ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным.

Ранее в СМИ была информация со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок, что президент РФ в эти дни не готов говорить с канцлером.

Дмитрий Песков Германия Владимир Путин Олаф Шольц
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