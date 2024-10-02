Вопрос участия Путина в саммите G20 прорабатывается

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кремль продолжает проработку вопроса об участии главы российского государства в предстоящем саммите "большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем проработку этого вопроса. После того как будет принято окончательное решение, мы всех проинформируем", - сказал Песков журналистам в среду.

Встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдет 18-19 ноября в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.